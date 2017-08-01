Землетрясение интенсивностью 2-3 балла ощутили на юге Сахалина

Невельск, Сахалинская область, , 04:17 — REGNUM

Жители Невельского района Сахалина ощутили землетрясение магнитудой 3,1 балла, сообщают 1 августа местные СМИ со ссылкой на данные сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Землетрясение было зарегистрировано 1 августа в 05:45 по местному времени (21:45 мск 31 июля). Сообщается, что эпицентр сейсмособытий был расположен в 42 км к юго-востоку от Невельска и в 55 км от Южно-Сахалинска.

Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.

Жители нескольких населенных пунктов Невельского района ощутили сейсмособытие как толчки интенсивностью 2-3 балла.

Никаких разрушений, а также пострадавших обнаружено не было. Угроза цунами не объявлялась.

Сообщается также, что ровно десять лет назад в 2007 году в этом регионе прошло мощноеземлетрясение мощностью до 7-8 баллов, разрушившее большое количество зданий и ставшее причиной гибели двух человек.