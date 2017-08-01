Сошедший в Долине гейзеров на Камчатке оползень не навредил «фонтанам»

Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM Над Тройным водопадом в Долине гейзеров на Камчатке специалисты Кроноцкого заповедника во время облета территории обнаружили язык микрооползня, сошедшего здесь в результате прошедших проливных дождей. Как сообщили ИА REGNUM специалисты резервата, длина языка оползня составила около 300 метров.

При этом, по оценке специалистов, объем грязекаменной массы составляет около 30 тыс. кубометров.

«Породы, образующие берега водоёма, не размыты. Поэтому прорыва плотины не ожидается. Что касается Тройного водопада, то он находится далеко от экскурсионной зоны — сотрудникам и посетителям Кроноцкого заповедника опасность не угрожала», — сказали в заповеднике.

Там отметили, что объем сошедшего оползня в сто раз меньше того, что обрушился здесь три года назад. Тогда и образовалась плотина, сформировавшая в верховьях реки Гейзерной новое подпрудное озеро размерами 700 на 200 метров.

Облет территории в районе схода селя показал, что гейзеры там функционируют в прежнем режиме — Большой извергается каждые 67 минут, выбрасывая кипяток на высоту до 10 метров. Фонтан гейзера Великан, каналы которого были забиты грязекаменной массой в январе 2014 года, не превышает 1 метра, как и в предыдущие три года наблюдений.

«Временно из-за повышения уровня воды на 30−40 сантиметров, в реке Гейзерной нарушена работа гейзера Веер, его ванна затоплена, но как только вода спадёт, режим восстановится», — сказали в резервате.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июня 2007 года в Долине гейзеров на Камчатке сошла мощная грязекаменная лавина. Тогда были уничтожены некоторое постройки, вертолетные площадки, мост через Гейзерную, восемь гейзеров были погребены под оползнем, а еще 12 оказались под водой.

Что касается прошедшего на прошлой неделе (24−30 июля) ливня, то ранее сообщалось, что он спровоцировал и селевой поток с двух вулканов, расположенных примерно в 30 км от дачных поселков в Елизовском районе региона. В итоге поток завалил грязью несколько участков. Кроме того, поднялся уровень воды в реке Амчигача в Усть-Большерецком районе. Там большая вода также пришла к дачным постройкам. Сейчас паводковая ситуация там стабилизировалась.