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Пилот и трое пассажиров пострадали при крушении самолета во Франции

Происшествия

С травмами и серьезными ожогами пострадавшие доставлены в больницу

Париж, 1 августа 2017, 00:04 — REGNUM  Четыре человека, совершавшие перелет из Венеции в Лион, пострадали при крушении легкомоторного самолета во Франции, сообщает 31 июля французский портал L'Alsace.

Легкомоторный самолет разбился утром 31 июля на высоте 1900 м над уровнем моря в районе плотины горного озера Мон-Сени недалеко от границы с Италией.

На борту воздушного судна находились пилот и трое пассажиров. Трое из них получили серьезные травмы и обширные ожоги, еще один человек пострадал незначительно.

Для тушения пожара и эвакуации тяжело раненных к месту происшествия были направлены четыре вертолета, на которых пострадавшие были доставлены в больницы на территории Франции и итальянского Турина.

Пока неясно, что могло стать причиной крушения самолета. Ведется расследование.

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Авиапроисшествия