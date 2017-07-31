СК проверит ситуацию с партами в школах Калмыкии

Элиста, , 21:43 — REGNUM Следственный комитет России проверит информацию о принуждении родителей покупать своим детям парты для занятий в государственных школах Калмыкии. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калмыкии.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Республике Калмыкия принять меры к установлению всех подобных фактов и незамедлительно организовать проверку изложенных доводов заявителей», — сказано в сообщении.

Напомним, скандал разгорелся после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Алексеем Орловым рассказал ему, что от родителей поступили жалобы, что в школах Калмыкии принуждают покупать своим детям парты.

«Родителей просят купить парту для ребёнка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что‑то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — сказал Путин.

Орлов заверил президента, что займется этим вопросом незамедлительно.

«Лично, Владимир Владимирович, я обещаю Вам. И немедленно, выйдя из Вашего кабинета, займусь этими вопросами», — сказал глава Калмыкии.

Какие-либо конкретные школы и случаи с принуждением к покупке парт для детей пока не назывались.