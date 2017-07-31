Запрет ЕС не остановит вырубку Беловежской Пущи в Польше

Варшава, , 20:50 — REGNUM Польша продолжит вести лесозаготовку в Беловежской пуще, несмотря на решение Суда Европейского союза о приостановлении заготовки лесоматериалов, заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко, 31 июля сообщает Agence France-Presse.

Правительство подготовит пакет документов, который будет направлен в Суд ЕС к 4 августа, заявил Шишко, добавив, что вырубка леса в Беловежской пуще будет продолжена.

Напомним, судебный спор между ЕС и правительством Польши начался 13 июля текущего года. ЕС обвиняет Польшу в уничтожении реликтового леса Беловежской пущи, где можно встретить не только уникальную растительность, но и редких животных, включая европейского зубра — крупнейшего млекопитающего континента.

Ранее в польском правительстве заявили, что лесозаготовка, санкционированная в мае 2016 года, необходима для вырубки деревьев, зараженных жуком-короедом, и профилактики лесных пожаров.

Активисты природоохранных организаций считают, что вырубка реликтового леса Беловежской пущи преследует исключительно коммерческие цели.

Беловежская пуща, расположенная на территории Белоруссии и Польши, включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Беловежские леса являются крупнейшей сохранившейся частью первобытного леса, покрывавшего европейскую равнину 10 тыс. лет назад.

Комитет ЮНЕСКО, курирующий объекты всемирного наследия, присоединился к ЕС, призвав Польшу прекратить лесозаготовку.

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