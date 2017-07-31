В калужском монастыре задушили бездомного

Калуга, , 19:08 — REGNUM Тело мужчины со следами асфиксии было обнаружено вечером 30 июля на территории Пафнутьев-Боровского монастыря Калужской митрополии. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по Боровскому району СУ СКР по Калужской области Алексей Веретенников, подозреваемый в убийстве уже задержан.

Это 43-летний мужчина без определенного места жительства, который в последнее время жил в монастыре. Вечером в воскресенье мужчины поссорились и один задушил другого.

Убитый также не имел постоянного места жительства и пользовался гостеприимством обители. Возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Предполагаемый убийца уже дал признательные показания.

«В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — пояснил Алексей Веретенников.

Напомним, 18 апреля 1993 года, в день православного праздника Пасхи на территории монастыря Оптина Пустынь Калужской епархии были зарезаны ножом иеромонах отец Василий, а также иноки: Ферапонт и Трофим. Это тяжкое преступление было совершено душевнобольным, жителем села Волконское Козельского района Калужской области Николаем Авериным, которого судебная экспертиза признала больным шизофренией и назначила принудительное лечение в психиатрической больнице закрытого типа.