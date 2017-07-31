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В Молдавии мэра-либерала нашли мертвым в собственном доме

Происшествия

Предположительно, он покончил с собой

Кишинёв, 31 июля 2017, 15:36 — REGNUM  Мэр молдавского города Сынжера Михай Лари найден мертвым в собственном доме. Как сообщили в полиции Молдавии, предположительно речь идет о самоубийстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Рядом с телом был обнаружен пистолет, хранившийся на законных основаниях», — сообщили в пресс-службе МВД Молдавии. Других подробностей пока не сообщается, проводится следствие.

Михаю Лари было 55 лет. В 2015 года он был избран мэром города Сынжера, входящего в муниципий Кишинев, от Либеральной партии.

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Самоубийства