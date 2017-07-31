В Молдавии мэра-либерала нашли мертвым в собственном доме

Кишинёв, , 15:36 — REGNUM Мэр молдавского города Сынжера Михай Лари найден мертвым в собственном доме. Как сообщили в полиции Молдавии, предположительно речь идет о самоубийстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Рядом с телом был обнаружен пистолет, хранившийся на законных основаниях», — сообщили в пресс-службе МВД Молдавии. Других подробностей пока не сообщается, проводится следствие.

Михаю Лари было 55 лет. В 2015 года он был избран мэром города Сынжера, входящего в муниципий Кишинев, от Либеральной партии.