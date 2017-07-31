Смытые мосты и унесенные крыши: непогода в ЦФО

Тверь, , 15:22 — REGNUM Массовые отключения электроснабжения, разрушенные и подтопленные мосты, поврежденные здания — все это результаты непогоды, накрывшей сразу несколько регионов Центрального федерального округа 30 июля.

Так, в Тверской области из-за обильного ливня оказался подтоплен мост в деревне Гаврилово Краснохолмского района через реку Ремяска. Уже к ночи мост от воды освободился. Однако, по данным местных СМИ, еще два моста в регионе оказались фактически разрушены.

«Вчера вечером у нас был сильный ливень, вода в реке Ремяска поднялась метра на два-три, и железобетонный мост возле деревни Александровка просто упал, подмыло опоры, — рассказал Tverigrad.ru глава администрации Глебенского сельского поселения Руслан Джамалаев. — Он и так был аварийный, движение по нему запрещено с весны, открыт только для экстренных служб — пожарных, скорой. А в Гаврилово движение восстановлено, там мост не так серьезно пострадал, там просто было две промоины с обоих сторон. А вот в Александровке перекрытия моста опустились на дно реки».

Кроме того, вода смыла временный мост через реку Лойка возле деревни Дмитровка, что привело к нарушению сообщения между Красным Холмом и Весьегонском. Объезд есть, но он составляет более сотни километров.

Непогода оставила на некоторое время без воды и электричества жителей Твери: как сообщили в администрации города, 30 июля около 16:30 произошло отключение насосов. В связи с этим в части города было отключено холодное водоснабжение или снижены параметры подачи холодной воды, в частности, это Заволжье, Затверечье, часть Центрального и Московского районов. Уже через час работа насосов была восстановлена, причиной нарушения стали скачки напряжения.

В Удомле, как сообщает nashemedia.ru, сильный ветер повалил десятки деревьев, также фиксировались отключения электроснабжения.

В Курской области ураган бушевал 28 и 29 июля. В итоге было обесточено несколько населенных пунктов, а в Беловском районе сильным ветром была сорвана кровля с пристройки одного из корпусов дома-интерната. К счастью, никто не пострадал, детей и персонал перевели в другой корпус.

В самом Курске из-за непогоды был отменен первый российско-итальянский фестиваль — пока мероприятие перенесли на неопределенное время. Тем временем куряне выкладывают в соцсетях фотографии крупного града, который прошел в областном центре.

Во Владимирской области гроза оставила без света жителей Меленковского, Гусь-Хрустального, Судогского районов области, к вечеру воскресенья электроснабжение восстановили.

А в Брянске, по сообщению местных СМИ, многие жители опоздали на работу: дворы в нескольких районах города оказались затоплены. Как сообщило 24tv.pro, огромная лужа перекрыла выходы из подъезда дома №47 в Московском районе, а также возле домов в районе завода «Литий», где из-за неработающей ливневки и дорожных работ вода стала скапливаться во дворах и возле подъездов.

По данным синоптиков, на 1 августа в ряде регионов Центральном федеральном округе также пройдут дожди, ветер может достигать 18 метров в секунду. Днем температура воздуха в отдельных регионах прогреется до +32°С.