В Турции скончались пять туристов из России

Москва, , 14:23 — REGNUM В выходные дни (29−30 июля) на различных курортах Турции скончались пятеро туристов из России. Четыре человека погибли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем, сообщили в Ростуризме.

В связи с этим Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на самочувствие.

Кроме этого, во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней.

В некоторых странах опасность могут представлять укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к серьезным нарушениям здоровья.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют всем туристам для безопасности отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией.

В незнакомой стране, особенно с жарким климатом, туристов призывают есть и пить только в тех заведениях, где используются продукты гарантированного качества промышленного производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ряда СМИ, на турецком курорте в Кемере во время купания в море из-за осложнений астмы скончалась туристка из России.

Напомним, в июле в Турции температура воздуха в тени достигает +34, +38 градусов, соответственно, на солнце еще выше. В такую жару легко можно получить тепловой удар.