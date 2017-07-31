Пожар серьезно повредил один из Олимпийских объектов Рио

Бразилиа, , 13:55 — REGNUM Пожар, масштабы которого еще не определены, серьезно повредил часть крыши Олимпийского велодрома Рио-де-Жанейро, наименее задействованного, но при этом одного из самых дорогих объектов среди тех, которые были построены к проведению Олимпийских игр 2016 года в Рио, сообщает ИА EFE.

Пожар начался 30 июля в 1.00 по местному времени (7.00 по Москве), всего за шесть дней до празднования первой годовщины церемонии открытия Олимпийских игр в Рио. Причиной пожара, по заявлению властей, стал бумажный китайский фонарик, поднимающийся в воздух бумажных шар с горящей свечой, использование которых запрещено в Бразилии.

Прибывшие на место происшествия пожарные сообщили, что им необходимо, по меньшей мере, два часа на то, чтобы взять пламя под контроль, однако пожар на велодроме, расположенном в районе Барра-де-Тижука на западе Рио-де-Жанейро, удалось локализовать только к 8.00 по местному времени (14.00 по Москве).

Министр спорта Бразилии, выразив сожаления по поводу трагедии, в своем заявлении отказался оценить ущерб, причиненный в результате пожара, так как пока помимо видимого повреждения крыши до сих пор неизвестно, какие повреждения нанесены треку, трибунам и несущим конструкциям велодрома.

Напомним, велодром является одним из объектов Олимпийского парка Рио-де-Жанейро, трек, выложенный из особых пород сосны, считается одним из самых быстрых в мире, и был использован для соревнований на Играх в августе 2016 года, однако с тех пор почти не используется.

Строительство велодрома, открытого в июне 2016 года, обошлось в 143 млн реалов ($44,7 млн). Объект был открыт с отставанием от графика на шесть месяцев и стал последним из олимпийских объектов, сданных муниципалитетом Рио.

Несмотря на редкое использование годовая стоимость эксплуатации данного объекта составляет около 11 млн реалов ($3,4 млн) из-за чувствительности дорожки, которая требует ежедневного использования кондиционеров.