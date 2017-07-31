Бил ребёнка об асфальт: в Екатеринбурге вынесен приговор

Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин, чуть не убивший своего сына на глазах у прохожих, осуждён к длительному лишению свободы. Приговор ему вынес Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 16 апреля на пересечении улицы Красных командиров и проспекта Космонавтов. Прохожие стали свидетелями того, как гражданин несколько раз ударил мальчика об асфальтовое покрытие тротуара, а потом схватил его за одежду и ударил головой об асфальт. Двое мужчин вмешались и тем самым спасли жизнь мальчику. Также помощь ребёнку оказали проезжавшие мимо медики скорой помощи. Они ехали по другому вызову, но не смогли проехать мимо мальчика, которому была нужна помощь.

Уже позднее выяснилось. что ребёнку всего четыре года, а избивал его родной отец. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Подозреваемый в преступлении был задержан и водворён в СИЗО.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области, в ходе следствия удалось собрать доказательства вины подозреваемого. А теперь свой приговор вынес суд. Ближайшие девять лет ему предстоит провести в колонии строгого режима. Если, конечно, вышестоящие судебные инстанции не сжалятся над ним и не смягчат приговор.