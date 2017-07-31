ЧП в Брюсселе: автофургон стал причиной эвакуации дворца юстиции

Брюссель, , 13:40 — REGNUM Эвакуация здания дворца юстиции в Брюсселе проведена в связи с обнаружением подозрительного фургона, пишет 31 июля Libre Belgique.

Машина была замечена недалеко от учреждения — на парковке для автомобилей адвокатов. После эвакуации правоохранительные органы занялись обследованием подозрительного автофургона.

Напомним, в Бельгии в марте 2016 года произошел крупный теракт, в результате которого погибли 38 человек. Количество раненых — 340 человек.

Взрывные устройства были приведены в действие в аэропорту и метрополитене бельгийской столицы. Ответственность за содеянное взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После теракта в Бельгии ввели наивысший уровень террористической угрозы по стране. Позже он был понижен.

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