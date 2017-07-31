В Перми задержан подросток, напавший с ножом на троих прохожих

Пермь, , 13:35 — REGNUM В Перми арестован 15-летний подросток, подозреваемый в разбойных нападениях на территории Кировского района города, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, в ночь на 29 июля 15-летний местный житель ранил ножом 23-летнего прохожего, после чего потребовал от него деньги. Спустя пару минут злоумышленник напал на мужчину и женщину, причинив им ножевые ранения. Обезвредить малолетнего преступника удалось двоим прохожим, которые обезвредили его и вызвали полицию.

В настоящее время правоохранителями осмотрели места происшествий, допрошены свидетели и потерпевшие. Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

По факту произошедшего в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Отмечается, что подозреваемого заключили под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщениям местных СМИ со ссылкой на краевой Минздрав, от полученных ранений один из пострадавших мужчин скончался в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Подростка, зарубившего трех человек под Тамбовом, признали невменяемым