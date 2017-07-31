115 тыс. человек заражены лихорадкой денге в Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:04 — REGNUM В островном государстве Шри-Ланка лихорадкой денге заражены около 115 тыс. человек, наибольший очаг заражения фиксируется в столице Коломбо, сообщает 31 июля Der Kurier со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения.

Согласно официальным данным, с начала 2017 года в стране от лихорадки умерли 315 человек.

Данные цифры показывают, что по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году количество зараженных увеличилось в два раза, умерших — в три.

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), больницы в Шри-Ланке переполнены, оказывать больным медицинские услуги становится все сложнее.

Ситуацию отягчает надвигающийся сезон дождей, который способствует распространению «комаров-переносчиков» денге.

Напомним, вспышка лихорадки денге, финиковой болезни или пятидневной лихорадки, является острым вирусным заболеванием, передающимся человеку кровососущими насекомыми.