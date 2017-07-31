В Афганистане произошел теракт возле посольства Ирака

Кабул, , 12:14 — REGNUM В столице Афганистана произошел теракт: взрыв произошел возле посольства Ирака в Кабуле по вине террориста-смертника.

В настоящее время несколько вооруженных пытаются проникнуть в здание посольства, передает 31 июля Der Deutschlandfunk со ссылкой на представителей афганской службы безопасности.

После взрыва полиция занялась эвакуацией мирного населения.

Местные СМИ сообщают, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Сообщается лишь, что двое тяжелораненых доставлены в больницу.