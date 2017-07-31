Погоня за имиджем: новые коррупционные дела в Чувашии

Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В Чувашии правоохранительные органы заводят дела руководителей, которые готовы пожертвовать своей свободой ради «положительной репутации» и «улучшения статистических показателей». Об этом ИА REGNUM сообщили в силовых структурах, комментируя два уголовных дела по жилищным программам.

В июле в Чувашии вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Алатырского района, который признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии, которое расследовало дело, в 2015 году злоумышленник «ради улучшения статистических показателей» по программе обеспечения жильём молодых семей инициировал в интересах одной из строительных организаций подготовку «фиктивных отчетных документов о выполнении работ» по строительству дома в посёлке Киря.

«Действуя вопреки законным интересам и правам граждан, бывший заместитель главы администрации перечислил в пользу подрядной организации около 500 тыс. рублей. При этом строительство жилого дома не было завершено в срок», — говорят в УФСБ.

По данным управления, бывшему главе администрации Алатырского района суд назначил 20 тыс. рублей штрафа. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании причинённого бюджету ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ещё одно «жилищное» дело заведено в отношении начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Следствие полагает, что в марте 2017 года в рамках республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья учреждение заключило контракт на строительство девятиэтажного четырехподъездного дома по улице Магницкого в Чебоксарах.

«Зная, что подрядчик не получил разрешения на строительство дома, подозреваемый незаконно подписывал документы, содержащие сведения о необоснованно принятых работах на общую сумму свыше 59 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Отметим, уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. В надзорном ведомстве считают, что подозреваемый действовал «из стремления создать положительную репутацию возглавляемого учреждения и видимость эффективного использования выделенных из бюджета Чувашской Республики денежных средств». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в июле в Вурнарском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывших чиновников — экс-заместителя главы администрации района и заместителя начальника отдела строительства. Они обвиняются в превышении полномочий при приобретении жилья для многодетной семьи.

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