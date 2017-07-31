В Подмосковье задержаны две женщины, вымогавшие деньги у пенсионеров

Домодедово, Московская область, , 12:12 — REGNUM В Московской области сотрудники полиции задержали двух жительниц Владимирской области, вымогавших деньги у пенсионеров за снятие порчи. Об этом 31 июля сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские подмосковного Домодедово задержали двух жительниц Владимирской области, подозреваемых в совершении мошенничества, — сообщает Волк. — Они знакомились с пожилыми людьми, приходили к ним домой, входили в доверие и убеждали передать им деньги за снятие порчи».

Отмечается, что подозреваемые женщины причастны к совершению двух эпизодов противоправной деятельности. Подозреваемые были задержаны в местах проживания.

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По данным фактам следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают, причастны ли женщины к другим преступлениям.

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