Член религиозной экстремистской организации осужден в Барнауле

Барнаул, , 12:02 — REGNUM Железнодорожный суд Барнаула вынес приговор члену религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в УФСБ по Алтайскому краю по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима осужден Идрисов У. Д., 1975 г.р.

Напомним, под прицел правоохранительных органов представитель религиозной экстремистской организации попал весной 2015 года. Выяснилось, что в арендованное помещение одного из барнаульских кафе мужчина преобразовал в молельную комнату. На еженедельных религиозных собраниях он пропагандировал среди приходивших идеологию и ценности, цели, задачи, структуру, формы деятельности международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«При внушении основ «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он позиционировал их как единственно верное исламское учение. Зная, что религиозная организация запрещена на территории России, мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих «прихожан». В молельной комнате, а также по месту жительства и регистрации гражданина сотрудниками Управления при содействии ГУ МВД России по Алтайскому краю изъята экстремистская литература», — пояснили в ФСБ.

Напомним, с момента задержания мужчина находился в одном из следственных изоляторов Алтайского края. В ходе следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные показания. Приговор в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «радикальный ислам» считается основным поставщиком и главным распространителем терроризма. Несмотря на то, что Алтайский край от регионов с напряженной обстановкой отделяют многие тысячи километров, здесь время от времени все же появляются новости о тех или иных случаях проявления экстремизма. Большинство из них связано с распространением запрещенной в России литературы, но в распоряжении правоохранителей имеются и более серьезные факты.

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В 2017 году количество преступлений экстремистской направленности в Алтайском крае выросло более чем на 20% (24 против 17 в аналогичном периоде прошлого года). Причем каждое второе преступление совершено молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Эта информация была озвучена на недавнем выездном заседании краевой комиссии по противодействию экстремизму, которое состоялось в Целинном районе.

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