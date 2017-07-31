Актер Алексей Гришин пострадал в ДТП в Подмосковье

Пушкино, Московская область, , 11:49 — REGNUM В Подмосковье попал в ДТП на квадроцикле актер Алексей Гришин, известный по фильму «Брат-2». Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля, на 5-м км автодороги Герасимиха — Рахманово возле деревни Луговой в Пушкинском районе.

«Гришин и его друг вылетели на обочину в результате опрокидывания квадроцикла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погиб друг Алексея, сам артист был госпитализирован в местную больницу.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, Алексей Гришин стал известен после эпизодической роли бортпроводника в фильме «Брат-2». В дальнейшем артист снялся в фильмах «Есенин», «У каждого своё кино», «Ландыш серебристый», «Три дня лейтенанта Кравцова», «Метод Фрейда», «Восьмидесятые» и т. д.