В Иркутской области пропал трёхлетний мальчик: СК возбудил уголовное дело

Иркутск, , 11:33 — REGNUM В Тулуне Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи трёхлетнего мальчика в районе пляжа Озерный. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Родители пропавшего мальчика обратились в полицию поздно вечером 29 июля. Сотрудники полиции незамедлительно провели комплекс мероприятий по установлению свидетелей и очевидцев произошедшего. Опрошены лица, которые в последний раз контактировали с пропавшим мальчиком.

Сотрудники полиции, спасатели и волонтёры обследовали близлежащую местность и лесной массив. Также полицейские не исключают того, что ребёнок мог утонуть. Водолазы 30 июля обследовали дно водоёма. Отмечается, что эти работы будут продолжены сегодня.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

По версии следствия, мальчик пропал во время запуска фейерверка.

«В субботний вечер компания из 3 семей вместе с детьми отдыхала на берегу водоема. В период времени с 21:00 до 22:00 отдыхающие начали запускать фейерверки. Спустя несколько минут обнаружили, что трехлетний сын одной из семей пропал», — сообщили в пресс-службе СК.

Также известно, что семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная, полная, на учёте в ПДН не состоит.

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