В Екатеринбурге ищут мужчину, напавшего с ножом на беременную жену

Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В одном из роддомов Екатеринбурга мужчина напал с ножом на беременную жену и нанёс ей несколько ранений в область живота, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 31 июля сообщает портал «Екатеринбург Он-лайн».

Отмечается, что происшествие произошло вечером 29 июля. Потерпевшая лежала в роддоме на сохранении. После нападения женщине сделали операцию и извлекли малыша. Сейчас мать с новорождённым ребёнком находятся в тяжелом состоянии.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание, устанавливается круг его знакомых», — сообщили в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.