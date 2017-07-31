Последствия ливня в Великом Новгороде: затоплены театр, вокзал, жилые дома

Великий Новгород, , 10:25 — REGNUM В Великом Новгороде в результате ливня пострадали десятки многоквартирных домов и ряд предприятий и организаций города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, в 12 многоквартирных домах протекла кровля, в 14 — затопило подвалы.

Частично затоплены территории и подвальные помещения здания автовокзала, Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый», центра по борьбе со СПИДом «Хелпер» и ряда других.

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Повреждены три участка городских улиц, где провалился грунт: на проспекте Корсунова у дома номер 56, на Юрьевском шоссе и на набережной Александра Невского.

По информации Управления по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, в ночь с 29 на 30 июля на территории Великого Новгорода выпало 116,1 мм осадков — при среднемесячной норме в 71 мм.

Сегодня, 30 июля, в мэрии пройдёт совещание по вопросу ликвидации последствий ливня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильных дождей, прошедших в Новгородской области 29 и 30 июля, подтопило отдельные территории ещё трёх районов — Новгородского, Старорусского и Холмского. В окрестностях Великого Новгорода серьёзно пострадали дачные участки.

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Напомним также, что подтопления после ливней в Новгородской области происходят с 30 июня. Сильными дождями в регионе размыло участки ряда дорог. С 1 июля в Новгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.