Найденную в тайге девочку доставили на вертолете в больницу

Красноярск, , 10:05 — REGNUM 14-летнюю девочку, найденную спустя 7 дней после пропажи в тайге под Красноярском, доставили на вертолете в больницу. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В ведомстве отметили, что вертолёт МИ-8 МЧС России не мог сесть из-за особенностей условий местности (густой лес). Всё это время, пока вертолет летел за подростком, девочка находилась с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии.

«После того, как ее загрузили на борт вертолета ее оперативно доставили в город Красноярск и передали медикам», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС добавили, что всего было обследовано 73 километра дорог, 50 километров береговой линии реки Чиндат, а с помощью автожира Calidus обследовано 707 кв. километров лесного массива.

Также в поиске были задействованы кинологи, спасатели, пожарные, полиция и добровольцы. Всего — 237 человек, 26 единиц техники, в том числе три летательных аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 24 июля в тайге Тюхтетского района Красноярского края. 30 июля спасатели нашли девочку живой. Состояние её здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное.

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