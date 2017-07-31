В Новоалтайске найден мёртвым таксист

Новоалтайск, Алтайский край, , 10:20 — REGNUM В Новоалтайске расследуют убийство таксиста. Как сообщила сегодня, 31 июля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко, 42-летнего мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили накануне утром на берегу реки Чесноковка.

Предварительно установлено, что к месту происшествия таксист прибыл на автомобиле, который им использовался в качестве перевозки пассажиров.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП и лица причастные к совершению указанного преступления, отмечают в СК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале года трое пассажиров совершили нападение на таксиста в Москве. Один из них накинул ему на шею ремень и начал душить, а другие похитили деньги, планшетный компьютер и сотовый телефон.

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