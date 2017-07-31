В многоквартирном доме под Калининградом произошёл взрыв

Калининград, , 09:50 — REGNUM В поселке Волочаевское Калининградской области накануне вечером в многоквартирном доме произошел взрыв. По одной из версий, произошёл взрыв бытового газа, передают «Вести-Калининград».

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате возникшего пожара полностью выгорели две квартиры, а ещё две квартиры повреждены огнем. Есть один пострадавший.

В ведомстве отметили, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

ИА REGNUM дополняет, что последний раз в Калининградской области бытовой газ взрывался в мае этого года. ЧП произошло в пос. Веселовка Черняховского района, где от взрыва пострадало четыре человека, в том числе трое детей.