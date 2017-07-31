В Москве Toyota столкнулась с «Газелью» и Mazda: есть пострадавшие

Москва, , 09:44 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении Каширского шоссе с Шипилевской улицей в Москве пострадали три человека, сообщает 31 июля телеканал «Рен ТВ».

По сообщениям очевидцев, автомобиль Toyota, двигаясь с превышением скорости, выехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с «Газелью», после чего зацепил автомобиль Mazda.

В результате происшествия, по некоторым данным, пострадали три человека. Была сильно зажата девушка, находившаяся в «Газели». После того, как её высвободили из автомобиля, она была госпитализирована в больницу. Сейчас девушка, а также еще один человек из «Тойоты» находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля около 6:00 утра на Волоколамском шоссе столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых загорелся. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате ДТП травмы получили четыре человека, одного госпитализировали.

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По предварительной информации, виновником ДТП является водитель Mercedes, который скрылся с места происшествия. Перед столкновением он осуществлял опасную езду, устроив «шашки» на дороге. Сейчас против водителя возбудили уголовное дело.

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