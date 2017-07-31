В пригороде Лос-Анджелеса автомобиль въехал в группу людей

Лос-Анджелес, США, , 09:19 — REGNUM В США грузовой автомобиль протаранил толпу людей, пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел 30 июля в районе Лос-Анджелеса Мид-Уилшир. Около 15:47 по местному времени автомобиль въехал в группу людей из девяти человек.

Восемь человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции города, водитель грузовика остался на месте происшествия, он дает показания. В полиции квалифицируют произошедшее как несчастный случай.

Ведется расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель не связан с какими-либо экстремистскими группировками.