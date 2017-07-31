Понедельник, 31 Июля 2017 года
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В пригороде Лос-Анджелеса автомобиль въехал в группу людей

Происшествия

Восемь человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии

Лос-Анджелес, США, 31 июля 2017, 09:19 — REGNUM  В США грузовой автомобиль протаранил толпу людей, пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел 30 июля в районе Лос-Анджелеса Мид-Уилшир. Около 15:47 по местному времени автомобиль въехал в группу людей из девяти человек.

Восемь человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции города, водитель грузовика остался на месте происшествия, он дает показания. В полиции квалифицируют произошедшее как несчастный случай.

Ведется расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель не связан с какими-либо экстремистскими группировками.

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Дорожно-транспортные происшествия