В Москве спасатели вытащили из озера Белое мяукавшего мужчину

Москва, , 08:29 — REGNUM Московские спасатели вытащили из озера Белое, расположенного на востоке столицы, тонущего мужчину в сильном алкогольном опьянении, который вёл себя неадекватно. Об этом сообщает портал РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Отмечается, что во время патрулирования 30 июля в 15:59 (мск) на озере Белое спасатели заметили мужчину, который странно вёл себя на берегу — он лаял и мяукал. После чего мужчина зашёл в воду и начал тонуть.

«В 15:59 спасатели ПСС «Косино» подняли с поверхности воды мужчину в сильном алкогольном опьянении», — говорится в сообщении.

Позже спасатели установили личность пострадавшего, им оказался мужчина 1971 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи, дежурившей на пляже.