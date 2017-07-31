Понедельник, 31 Июля 2017 года
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В Москве спасатели вытащили из озера Белое мяукавшего мужчину

Происшествия

Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении

Москва, 31 июля 2017, 08:29 — REGNUM  Московские спасатели вытащили из озера Белое, расположенного на востоке столицы, тонущего мужчину в сильном алкогольном опьянении, который вёл себя неадекватно. Об этом сообщает портал РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Отмечается, что во время патрулирования 30 июля в 15:59 (мск) на озере Белое спасатели заметили мужчину, который странно вёл себя на берегу — он лаял и мяукал. После чего мужчина зашёл в воду и начал тонуть.

«В 15:59 спасатели ПСС «Косино» подняли с поверхности воды мужчину в сильном алкогольном опьянении», — говорится в сообщении.

Позже спасатели установили личность пострадавшего, им оказался мужчина 1971 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи, дежурившей на пляже.

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