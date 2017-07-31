В Нидерландах пожар парализовал работу завода Shell

Амстердам, 31 июля 2017, 08:24 — REGNUM Производство одного из заводов нефтегазовой компании Royal Dutch Shell было остановлено из-за пожара, сообщает France-Presse.Уточняется, что пожар вспыхнул вечером 29 июля в Роттердаме на электрической подстанции. К утру пожар был локализован.
Причины ЧП выясняются. Рассматривается версия короткого замыкания.
Напомним, голландско-британская компания Royal Dutch Shell Shell ведет георазведку, нефте‑ и газодобычу в более чем 80 странах мира.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в результате взрыва на фабрике в Азербайджане пострадали два человека.
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