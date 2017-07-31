На Южном Урале убита девочка

Сатка, Челябинская область, , 08:23 — REGNUM На Южном Урале произошло очередное громкое убийство ребёнка. В городе Сатке от руки убийцы погибла 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

Отметим, девочка-подросток пропала 24 июля. На её поиски были брошены силовики и добровольцы. Пропажа девочки вызвала широкий общественный резонанс. На её поисках пытались заработать мошенники, которые стали создавать в социальных сетях фейковые группы, пишет издание «АиФ-Челябинск».

30 июля было найдено тело ребёнка. Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний житель Сатки. Как полагают правоохранители, 24 июля он заманил девочку в лесопосадки, возле которых она шла от врача домой, убил, а затем спрятал тело и скрылся.

Предполагаемый убийца сам показал место, где спрятал тело девочки. Теперь ему предстоит изолятор и суд. А жители Сатки 1 августа, на девятый день гибели ребёнка, намерены собраться вместе и почтить память своей юной землячки.

Отметим, это уже второе на Южном Урале громкое убийство ребёнка. В середине июня в городе Касли без вести пропал 10-летний мальчик. Его тело удалось найти лишь в начале июля.

Расправа над мальчиком вызвала возмущение жителей Каслей. В суде его приходилось оберегать от разъярённой толпы. Впрочем, долго он не прожил: спустя несколько дней после решения суда о мере пресечения его нашли погибшим в одной из камер СИЗО.

В день похорон ребёнка родственники подозреваемого в убийстве гражданина спешно покинули Касли.