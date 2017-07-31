СКР возбудил дело после пожара в больнице ГУФСИН во Владивостоке

Владивосток, , 08:22 — REGNUM По факту гибели четверых человек в больнице ГУФСИН России во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Приморскому краю.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ Краевая Больница ГУФСИН России по Приморскому краю», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня во Владивостоке в больнице управления ФСИН произошел пожар. Из-за сильного задымления в здании погибли четверо человек в одной из палат.

Предварительной причиной ЧП названо возгорание электропроводки на первом этаже складского помещения.

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