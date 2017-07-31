Из посёлка на Камчатке ушла большая вода

Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM С левого берега реки Амчигача в Усть-Большерецке на Камчатка сошла большая вода, которая 28 июля подтопила некоторые дачи местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, паводковая обстановка стабилизировалась.

На месте продолжает дежурить группа спасателей, которая ранее была направлена в поселок для мониторинга обстановки.

«За сутки уровень воды в реке Амчигача упал на 19 сантиметров, в результате чего территории дачных участков и социально значимых объектов полностью освободились от воды», — сказали в МЧС.

Ранее спасатели соорудили искусственную дамбу для защиты местной водонапорной станции, а потом произвели подворовый обход. В случае ухудшения ситуации они были готовы оказывать помощь населению, но сейчас большая вода уходит.

ИА REGNUM уже сообщало, что река Амчигача в результате проливных дождей вышла из берегов и подтопила территории нескольких дач, а также котельной, которая летом не работает. Жилые дома местных жителей находятся на другом берегу.

За сутки до того, как Амчигача подтопила территорию, в другом районе Камчатки — Елизовском, также из-за проливных дождей, вышла из берегов Сухая речка. Образовался селевой поток, который погреб под собой несколько дачных участков. Власти обещали помочь пострадавшим с урожаем — и выдадут осень овощи.