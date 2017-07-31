В Приморье при полёте над морем разбился парашютист

Владивосток, , 08:04 — REGNUM Следователи Приморского края возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя по факту смерти отдыхающего на базе отдыха в селе Рязановка, сообщает 31 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительной информации, обвиняемый гражданин занимался незаконной предпринимательской деятельностью и в период с 15 по 29 июля организовал на базе отдыха в селе Рязановка услуги по прокату парашюта над морем, движущегося за катером. Для этого предприниматель привлёк к работе троих несовершеннолетних, пренебрегая при этом правилами безопасности.

29 июля один из отдыхающих оплатил полёт на парашютной системе, после чего был осуществлён выход в море.

«При осуществлении полета отсутствовала фиксация мужчины к страховочному жилету и подвесной системы парашюта, в результате потерпевший упал с высоты 35 метров, ударился о поверхность воды и умер», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Приморском крае после падения при полёте на парашюте над морем погиб мужчина. Известно, что парашют был привязан к водному мотоциклу. При полёте от сильного порыва ветра парашютиста отнесло к берегу, где он ударился об землю.

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