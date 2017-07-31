В Алтайском крае от взрыва бытового газа пострадали два человека

Бурла, Алтайский край, , 07:33 — REGNUM ЧП с газовым баллоном, в результате которого пострадали два человека, произошло сегодня утром, в 9 часов 35 минут, в алтайском райцентре Бурла. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. В одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Восточная произошёл хлопок газовоздушной смеси. Предварительно установлено, что его спровоцировала утечка газовоздушной смеси через редуктор газового баллона объемом 10 литров.

«На первом этаже здания находится стоматологическая поликлиника и парикмахерская. В результате хлопка в квартире были выбиты стекла и двери, возгорания не последовало. Помещения, находящиеся на 1 этаже и соседние квартиры не пострадали», — пояснили спасатели.

Травмами, полученными пострадавшими при взрыве занимаются медики Бурлинской центральной районной больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области главу поселка будут судить за то, что он не предпринял меры по расселению опасного для проживания двухэтажного дома с тремя десятками жильцов, где в начале 2017 года произошел взрыв газа и погиб человек. В отношении главы администрации Лаголовского сельского поселения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

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