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В Алтайском крае от взрыва бытового газа пострадали два человека

Происшествия

Причиной ЧП стала утечка газовоздушной смеси через редуктор баллона объемом 10 литров

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В Алтайском крае от взрыва бытового газа пострадали два человека
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Многоквартирный двухэтажный дом после хлопка

Бурла, Алтайский край, 31 июля 2017, 07:33 — REGNUM  ЧП с газовым баллоном, в результате которого пострадали два человека, произошло сегодня утром, в 9 часов 35 минут, в алтайском райцентре Бурла. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. В одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Восточная произошёл хлопок газовоздушной смеси. Предварительно установлено, что его спровоцировала утечка газовоздушной смеси через редуктор газового баллона объемом 10 литров.

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Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Спасатели осматривают пострадавшую квартиру.
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Спасатели осматривают пострадавшую квартиру.

«На первом этаже здания находится стоматологическая поликлиника и парикмахерская. В результате хлопка в квартире были выбиты стекла и двери, возгорания не последовало. Помещения, находящиеся на 1 этаже и соседние квартиры не пострадали», — пояснили спасатели.

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Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. От хлопка вылетели оконные стекла
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. От хлопка вылетели оконные стекла

Травмами, полученными пострадавшими при взрыве занимаются медики Бурлинской центральной районной больницы.

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Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Фасад пострадавшего дома
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Фасад пострадавшего дома
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Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Квартира, в которой произошел газовый хлопок
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Квартира, в которой произошел газовый хлопок

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области главу поселка будут судить за то, что он не предпринял меры по расселению опасного для проживания двухэтажного дома с тремя десятками жильцов, где в начале 2017 года произошел взрыв газа и погиб человек. В отношении главы администрации Лаголовского сельского поселения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава поселка в Ленобласти стал фигурантом дела после взрыва в жилом доме

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Взрывы бытового газа