Мужчина, зарезавший человека в Гамбурге, — беженец из ОАЭ

Гамбург, Германия, , 06:59 — REGNUM Мужчина, напавший 28 июля с ножом на посетителей супермаркета в немецком городе Гамбург, — психически нездоровый беженец, пишет 30 июля Die Tagesschau.

Об этом сообщил сенатор по внутренним делам города Энди Гроте на пресс-конференции.

В ходе нападения он ранил более шести людей, один — скончался от сильных ножевых ранений.

Сообщается, что 26-летний беженец, уроженец ОАЭ, был известен органам безопасности ФРГ ранее: ему было отказано в предоставлении убежища на территории Германии, и в ближайшие дни его должны были депортировать на родину.

«Сейчас мы можем сказать, что, с одной стороны, у преступления был религиозный, исламистский мотив. С другой стороны, есть также свидетельства психической неустойчивости нападавшего», — отметил Гроте.

В настоящий момент преступник находится под стражей.