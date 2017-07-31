Мужчина, зарезавший человека в Гамбурге, — беженец из ОАЭ

Гамбург, Германия, 31 июля 2017, 06:59 — REGNUM Мужчина, напавший 28 июля с ножом на посетителей супермаркета в немецком городе Гамбург, — психически нездоровый беженец, пишет 30 июля Die Tagesschau.
Об этом сообщил сенатор по внутренним делам города Энди Гроте на пресс-конференции.
В ходе нападения он ранил более шести людей, один — скончался от сильных ножевых ранений.
Сообщается, что 26-летний беженец, уроженец ОАЭ, был известен органам безопасности ФРГ ранее: ему было отказано в предоставлении убежища на территории Германии, и в ближайшие дни его должны были депортировать на родину.
«Сейчас мы можем сказать, что, с одной стороны, у преступления был религиозный, исламистский мотив. С другой стороны, есть также свидетельства психической неустойчивости нападавшего», — отметил Гроте.
В настоящий момент преступник находится под стражей.