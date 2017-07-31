На Камчатке из-за лося в ДТП пострадали три человека

Петропавловск-Камчатский, 31 июля 2017, 06:22 — REGNUM На Камчатке внезапно появившийся на дороге лось спровоцировал крупное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как рассказали ИА REGNUM в МВД региона, авария произошла накануне рано утром на 112 км трассы Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.За рулем иномарки ехал 20-летний молодой человек. Он увидел внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.
«Мужчина, пытаясь уйти от столкновения с лосем, начал маневрировать, но не справился с управлением и съехал в кювет», — рассказали в полиции.
Водитель и его 21-летняя пассажирка получили травмы, с которыми врачи отпустили их лечиться домой, а вот 45-летнего пассажира госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы.
Камчатский лось — это подвид восточносибирского лося. Длина тела самцов достигает 290 см, высота в холке — до 230 см. Вес тела — 600−800 кг. Лоси быстро бегают и хорошо плавают.