На Камчатке из-за лося в ДТП пострадали три человека

Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM На Камчатке внезапно появившийся на дороге лось спровоцировал крупное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как рассказали ИА REGNUM в МВД региона, авария произошла накануне рано утром на 112 км трассы Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

За рулем иномарки ехал 20-летний молодой человек. Он увидел внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

«Мужчина, пытаясь уйти от столкновения с лосем, начал маневрировать, но не справился с управлением и съехал в кювет», — рассказали в полиции.

Водитель и его 21-летняя пассажирка получили травмы, с которыми врачи отпустили их лечиться домой, а вот 45-летнего пассажира госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы.

Камчатский лось — это подвид восточносибирского лося. Длина тела самцов достигает 290 см, высота в холке — до 230 см. Вес тела — 600−800 кг. Лоси быстро бегают и хорошо плавают.