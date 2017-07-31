Прокуратура выявляла нарушения в больнице ФСИН, где погибли заключённые

Владивосток, , 03:59 — REGNUM Прокуратура находила нарушения правил пожарной безопасности в больнице ФСИН во Владивостоке, где 30 июля при пожаре погибли четверо заключённых. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как отметили в ведомстве, в июне 2017 года прокурор края выезжал в данное учреждение для проверки качества оказания медицинской помощи осуждённым, в ходе надзорных мероприятий «были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности».

«По итогам проверки прокурором края внесено представление руководителю ГУ ФСИН России по Приморскому краю об устранении выявленных нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, 30 июня в больнице управления ФСИН по Приморскому краю во Владивостоке произошёл пожар. Из-за сильного задымления в здании погибли четверо осуждённых в одной из палат. Предварительной причиной пожараназвано возгорание электрической проводки на первом этаже складского помещения.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. На месте работают сотрудники прокуратуры и следственных органов. Результаты проверки поставлены на контроль прокурора Приморского края.

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