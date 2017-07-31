Во Владивостоке с людей требуют деньги за отдых у моря среди мусора

Владивосток, , 04:02 — REGNUM Во Владивостоке на пляже мыс Ахлёстышева, расположенном на острове Русский, с отдыхающих взимают по 100 рублей за въезд. Арендатор обещает санитарную уборку территории, вывоз мусора, услуги медика и не только, однако на практике люди вынуждены ставить палатки среди отходов, а о каких-либо буйках и спасательной технике речи даже не идёт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В минувшее воскресенье, 30 июля, на Ахлёстышева с отдыхающих за проезд на территорию требовали 100 рублей. На табличке указано, что сумма взимается за санитарную уборку пляжа, вывоз мусора, парковку, услуги спасателя и медработника, уборку туалетов.

По данным УМВД РФ по Приморскому краю, с отдыхающих могут просить деньги, если после оплаты вам выдали чек или квитанцию, на пляже есть охраняемая парковка, установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты, кабинки для переодевания, имеется спасательная вышка, спасательные круги и жилеты. Место для купания должно быть огорожено буйками, установлено помещение для оказания первой медицинской помощи, и арендатор укомплектовал его необходимыми инструментами и препаратами.

На территории пляжа установлены несколько контейнеров под мусор, однако все они переполнены. Мусор вроде пакетов или пустых бутылок разносится ветром. Биотуалетов, кабинок для переодевания, спасательной вышки, кругов и жилетов, буйков и штатного медика на пляже Ахлёстышева нет.

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