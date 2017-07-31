Пожар на газопроводе под Тулой оставил без газа восемь населённых пунктов

Тула, , 01:45 — REGNUM Восемь населённых пунктов Тульской области оказались отключены от газоснабжения в ночь на 31 июля в результате пожара на газопроводе. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

«30 июля в 21:45 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании на газопроводе между населёнными пунктами Частинские Выселки и Шатск. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты», — отметили в ведомстве.

Как сообщается, к полуночи пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем, по данным МЧС, в результате происшествия произошло отключение газоснабжения в населённых пунктах Частое, Морозовка, Бежка, Сенежские выселки, Перевал, Аленино, Частинские выселки с общим населением 751 человек. Ожидается, что к восстановительным работам газовые службы приступят в 8 часов утра.

Причины ЧП на газопроводе в пресс-службе ведомства не уточняют.

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