В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешеходов, устроивших фотосессию

Санкт-Петербург, , 23:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге под колеса легкового транспортного средства попали две женщины, которые вышли на проезжую часть и решили сделать фотографии. Об этом, как передает «МИР 24», сообщает Управление ГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 30 июля, на внутренней стороне Кольцевой автодороги (КАД).

«Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, — говорится в сообщении. — Обстоятельства аварии выясняются».

По предварительным данным, две женщины вышли на проезжую часть, чтобы сфотографироваться на фоне Финского залива и кораблей.

Другие подробности пока неизвестны.