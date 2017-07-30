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В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешеходов, устроивших фотосессию

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 30 июля, на внутренней стороне Кольцевой автодороги (КАД)

Санкт-Петербург, 30 июля 2017, 23:15 — REGNUM  В Санкт-Петербурге под колеса легкового транспортного средства попали две женщины, которые вышли на проезжую часть и решили сделать фотографии. Об этом, как передает «МИР 24», сообщает Управление ГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 30 июля, на внутренней стороне Кольцевой автодороги (КАД).

«Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, — говорится в сообщении. — Обстоятельства аварии выясняются».

По предварительным данным, две женщины вышли на проезжую часть, чтобы сфотографироваться на фоне Финского залива и кораблей.

Другие подробности пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия