Неизвестный напал на депутата движения Макрона во Франции

Париж, , 22:54 — REGNUM Неизвестный совершил нападение на депутата движения «Вперед, Республика» Лорьяну Росси под Парижем. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля, на рынке в городе Банье, когда политик раздавала агитационные листовки.

«Этот человек был явно враждебен по отношению к политике правительства и большинства, — рассказала пострадавшая. — Он говорил яростно, но агрессию проявил не сразу».

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.

«Вперед, Республика!» — политическая партия Франции, лидером которой является президент страны Эммануэль Макрон.