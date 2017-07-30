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Четыре человека погибли при пожаре в СИЗО Владивостока

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

Четыре человека погибли при пожаре в СИЗО Владивостока
Иллюстрация: Mil.ru
Пожаротушение

Владивосток, 30 июля 2017, 19:48 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате возгорания в хозяйственных помещениях следственного изолятора во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

«30 июля в хозяйственных помещениях ФКУ КБ ГУФСИН РФ по Приморскому краю произошло возгорание, — говорится в сообщении. — На место незамедлительно были вызваны противопожарные расчеты МЧС, очаг возгорания ликвидирован, но в результате сильного задымления погибли 4 человека из числа осуждённых».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые выясняют причины трагедии.

Другие подробности пока неизвестны.

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