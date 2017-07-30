Ливни затопили театр в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 19:45 — REGNUM Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» серьезно пострадал от ливневых дождей. Как сообщила сегодня, 30 июля, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь театра Татьяна Боброва, затопленными оказались подвальные помещения театра, в которых хранятся декорации к текущим спектаклям репертуара, музыкальные инструменты, реквизит, столярное оборудование.

«В подвальных помещениях уровень воды достигал до полуметра — сейчас работники театра откачивают воду совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Великого Новгорода, и работы продолжаются. Уже сейчас понятно, что театр понес значительный ущерб», — сообщила Татьяна Боброва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильных дождей, прошедших в Новгородской области 29 и 30 июля, подтопило отдельные территории областного центра — Великого Новгорода, а также трёх районов — Новгородского, Старорусского и Холмского. В Великом Новгороде после ливня особенно пострадали улицы Попова, Ломоносова, Германа и Октябрьская, а также проспект Мира, на котором и находится здание театра «Малый».

Читайте ранее в этом сюжете: Великий Новгород и три района затопило после ливня