Пропавшая в тайге под Красноярском девочка найдена живой

Красноярск, , 18:27 — REGNUM Девочка, пропавшая 24 июля, обнаружена живой в тайге Тюхтетского района Красноярского края. Об этом сообщает в воскресенье, 30 июля, главное Управление МВД РФ по региону.

«Девочка обнаружена в лесу живой, — говорится в сообщении. — Состояние здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное».

Отмечается, что в настоящее время девочка вместе с сотрудниками полицейского спецназа и бойцами Росгвардии находится в заранее оговоренной точке для эвакуации. Решается вопрос об авиатранспортировке находящейся в лесу группы.

«В поиске участвовали более 230 полицейских, представителей Росгвардии, военнослужащих, а также добровольцев, использовалось 17 единиц специальной техники, два беспилотника и легкомоторный самолет», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.