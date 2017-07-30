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Пропавшая в тайге под Красноярском девочка найдена живой

Происшествия

«В поиске участвовали более 230 полицейских, представителей Росгвардии, военнослужащих, а также добровольцев»

Пропавшая в тайге под Красноярском девочка найдена живой
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
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Красноярск, 30 июля 2017, 18:27 — REGNUM  Девочка, пропавшая 24 июля, обнаружена живой в тайге Тюхтетского района Красноярского края. Об этом сообщает в воскресенье, 30 июля, главное Управление МВД РФ по региону.

«Девочка обнаружена в лесу живой, — говорится в сообщении. — Состояние здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное».

Отмечается, что в настоящее время девочка вместе с сотрудниками полицейского спецназа и бойцами Росгвардии находится в заранее оговоренной точке для эвакуации. Решается вопрос об авиатранспортировке находящейся в лесу группы.

«В поиске участвовали более 230 полицейских, представителей Росгвардии, военнослужащих, а также добровольцев, использовалось 17 единиц специальной техники, два беспилотника и легкомоторный самолет», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

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