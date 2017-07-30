Туристка из РФ скончалась во время купания в Турции

Анталья, Турция, , 18:04 — REGNUM Информация СМИ о том, что туристка из РФ скончалась в турецком Кемере из-за осложнений астмы после купания в море, соответствует действительности. Об этом сообщил дежурный дипломат Генконсульства РФ в Анталье в беседе с RT.

«У Генконсульства есть сведения об этом, — сказал он. — Ей 36 лет. Нет никаких оснований считать, что это криминал».

При этом дипломат добавил, что в Турции за последние 2 дня было пять смертельных случаев с туристами.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на турецком курорте в Кемере во время купания в море из-за осложнений астмы скончалась туристка из России.