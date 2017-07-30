По факту ДТП с пятью погибшими в Краснодарском крае возбуждено дело

Краснодар, , 16:08 — REGNUM По факту ДТП с пятью погибшими в Красноармейском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц». Об этом сообщает главное Управление МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в воскресенье, 30 июля, на автодороге «Темрюк — Краснодар — Кропоткин» в районе поселка Водный.

«Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes, под управлением мужчины 1966 года рождения, — говорится в сообщении. — В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Краснодарском крае произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек.

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