В Сирии погиб журналист телеканала Russia Today

Москва, , 15:22 — REGNUM Корреспондент российского телеканала Russia Today Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Хомс. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает на сайте телеканала.

«Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс», — сказано в сообщении на сайте RT.

Также сообщается, что при обстреле ранения получил оператор телеканала RT.