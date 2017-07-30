В Калужской области школьница осквернила памятник павшим воинам

Калуга, , 15:18 — REGNUM 17-летняя школьница осквернила памятник на братской могиле солдатам Великой Отечественной войны и выложила фото в интернете. Об этом, 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, на фото, сделанном на кладбище села Трубино Жуковского района запечатлена девочка-подросток, оседлавшая памятник погибшим в 1941 году защитникам калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальной плите помещено шесть фамилий красноармейцев. Памятник представляет собой фигуру женщины, склонившейся над надгробием. На эту скульптуру и взгромоздилась девочка.

Между тем, полицейскими уже установлена личность несовершеннолетней. Это местная жительница 2000 года рождения, которая уже два года как состоит на профилактическом учете в районном отделе полиции.

В отношении отца несовершеннолетней составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

С подростком и ее родителем была проведена профилактическая беседа о надлежащем поведении в общественных местах, в том числе уважительном отношении к объектам культурного наследия.

Кроме того, данный факт будет рассмотрен на ближайшем заседании жуковской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Малоярославце Калужской области, вандалы разрушили мемориальный комплекс, посвященный 14 молодым жителям города, воинам-интернационалистам и участникам боевых действий на Северном Кавказе, ценой своей жизни исполнивших ратный долг перед Отечеством.

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