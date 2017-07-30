В Калужской области школьница осквернила памятник на могиле павших солдат

Жуков, Калужская область, , 14:52 — REGNUM 17-летняя школьница осквернила памятник на братской могиле солдатам Великой Отечественной войны и выложила фото в Интернете. Об этом 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, на фото, сделанном на кладбище села Трубино Жуковского района запечатлена девочка-подросток, оседлавшая памятник, погибших в 1941 году, защитникам калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальной плите помещено шесть фамилий красноармейцев. Памятник представляет собой фигуру женщины, склонившейся над надгробием. На эту скульптуру и взгромоздилась девочка.

Между тем, полицейскими уже установлена личность несовершеннолетней. Это местная жительница 2000 года рождения, которая уже как два года состоит на профилактическом учете в районном отделе полиции.

В отношении отца несовершеннолетней составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

С подростком и её родителем была проведена профилактическая беседа о надлежащем поведении в общественных местах, в том числе уважительном отношении к объектам культурного наследия.

Кроме того, данный факт будет рассмотрен на ближайшем заседании жуковской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Малоярославце Калужской области, вандалы разрушили мемориальный комплекс, посвященный 14 молодым жителям города, воинам-интернационалистам и участникам боевых действий на Северном Кавказе, ценой своей жизни исполнивших ратный долг перед Отечеством.

Отметим, случаи осквернения памятников Великой Отечественной войны были и ранее. При этом добавим, что территория Калужской области в годы войны была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На территории региона прошли кровопролитные бои. Через неё враг рвался к столице нашей Родины — Москве. В сентябре 1943 года территория Калужской области была полностью очищена от фашистской нечисти.