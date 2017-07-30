Великий Новгород и три района затопило после ливня

Великий Новгород, , 12:01 — REGNUM В результате сильных дождей, прошедших в Новгородской области 29 и 30 июля, подтопило отдельные территории областного центра — Великого Новгорода, а также трёх районов — Новгородского, Старорусского и Холмского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, с 8 утра 30 июля в управлении организована работа межведомственного оперативного штаба ликвидации ЧС.

На местах происшествия работают оперативные группы пожарных и спасателей, а также администраций Новгородского, Старорусского и Холмского районов.

«В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий подтоплений и мониторинг жизнеобеспечения населения», — отметили в ведомстве.

В социальных сетях жители Великого Новгорода публикуют фотографии и видео с затопленных улиц. Особенно после ливня пострадали улицы Попова, Ломоносова, проспект Мира, а также улицы Германа и Октябрьская, при этом на Октябрьской подтопило здание городского автовокзала.

Отметим, что подтопления в областном центре ожидались: на сайте администрации Великого Новгорода опубликовано предупреждение регионального управления МЧС о сильных осадках, в связи с которыми «на реках востока Новгородской области 30−31 июля возможно достижение неблагоприятных отметок уровней воды, при которых возможно затопление (подтопление) огородов и хозяйственных построек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подтопления после ливней в Новгородской области происходят с 30 июня — тогда пострадали территории населённых пунктов Любытинского и Хвойнинского районов. Кроме того, сильными дождями в регионе размыло участки ряда дорог. С 1 июля в Новгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.